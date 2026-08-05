Пропавшие в Приангарье летчики смогли выйти на связь

Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182, пропавшего в Иркутской области, смогли выйти на связь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале.

«Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо - Иркутск», - говорится в публикации.

Глава региона уточнил, что члены экипажа попросили передать родителям, что они живы и здоровы. Также Кобзев привел информацию руководителя поисковых работ Дмитрия Буданова. По его словам, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации направили вертолет.

В понедельник Кобзев сообщил, что Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 по местному времени, откуда днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел лесной пожар в Бодайбинском лесничестве, затем направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты зафиксировали в 13:58. Для проведения поисковой операции в ближайшее из Якутии направили самолет, затем привлекли еще два вертолета.