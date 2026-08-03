МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Следивший за лесными пожарами самолет пропал в Иркутской области

Самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту не вернулся после патрулирования лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области.
Анна Касаткина 03-08-2026 19:28
© Фото: Telegram/kobzevii

Самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, информация о пропаже воздушного судна поступила от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса.

«В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», - написал Кобзев.

На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Как уточнил губернатор, самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 по местному времени, откуда днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел лесной пожар в Бодайбинском лесничестве, затем направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна зафиксированы в 13:58.

Для проведения поисковой операции в ближайшее время из Якутии направят самолет. Утром к поискам планируется привлечь еще два вертолета.

#пожар #Самолет #Иркутская область #лес #лесные пожары #игорь кобзев #бодайбо #бодайбинский район #Cessna 182 #поселок Мама
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 