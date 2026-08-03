Следивший за лесными пожарами самолет пропал в Иркутской области

Самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, информация о пропаже воздушного судна поступила от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса.

«В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», - написал Кобзев.

На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Как уточнил губернатор, самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 по местному времени, откуда днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел лесной пожар в Бодайбинском лесничестве, затем направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна зафиксированы в 13:58.

Для проведения поисковой операции в ближайшее время из Якутии направят самолет. Утром к поискам планируется привлечь еще два вертолета.