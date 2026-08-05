Российские военнослужащие нанесли удар по складу крупнейшего логистического центра «Золотой Орлан» в Днепропетровске. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что эти складские помещения использовались в интересах ВСУ. Источник предоставил координаты пораженного объекта - 8.559245194770526, 34.90226474769072.

В результате поражения цели начался пожар. Это подтверждается заявлениями местных властей, материалами, публикуемыми местными жителями, а также метками тепловой сигнатуры на соответствующих интернет-сервисах.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения трех сухогрузов в Черном море. Это было сделано вечером 4 августа и утром 5 августа при помощи отечественных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.