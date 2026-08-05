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Фигурист Лазарев представил фотографии костюмов для допуска к соревнованиям

Он заявлен на этапы юниорского Гран-при ISU, которые пройдут в Сиане. Для доступа к состязаниям 16-летний спортсмен представил фотографии костюмов, в которых планирует выступать.
Геор Габараев 05-08-2026 15:00
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Российский 16-летний фигурист Лев Лазарев заявлен на этапы юниорского Гран-при ISU (Международного союза конькобежцев), которые пройдут в Сиане. Для подтверждения доступа к состязаниям от него потребовали прислать фотографии костюмов, в которых он планирует выступать.

«Возможно, организаторы беспокоятся, чтобы на них не оказалось каких-то флаговых расцветок или чего-то еще, что могут счесть нарушением правил для нейтральных спортсменов»,− сообщил в своем интервью RT тренер фигуриста Сергей Давыдов.

При этом, по его словам, необходимость участвовать в юниорской серии Гран-при не изменила первоначальные планы спортсмена по переходу на взрослый уровень соревнований. Среди взрослых участников Лев будет бороться в российских состязаниях. Фигурист, отмечает тренер, выразил такое желание в прошлом году.

Для отечественного атлета участие в юниорских этапах в Сиане станет первым опытом выступлений на международных турнирах.

В 2026 году российских и белорусских спортсменов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Атлетам разрешили выступать без использования государственных флагов и гимнов. Также эти правила относятся и к вспомогательному персоналу.

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