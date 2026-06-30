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ISU допустила спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе

Атлеты могут участвовать в соревнованиях без государственного флага и гимна.
Глеб Владовский 30-06-2026 11:03
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без государственных символов», - говорится в заявлении.

Уточняется, что атлетов допустили к участию без использования государственных флагов и гимнов. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу.

Напомним, спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в соревнованиях в марте 2022 года. Организация сделала исключение в рамках отборочной кампании к Олимпийским играм 2026 года в Милане. Тогда в нейтральном статусе выступили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

#соревнования #конькобежцы #нейтральный статус #ISU #Спортсмены из РФ
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