ISU допустила спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без государственных символов», - говорится в заявлении.

Уточняется, что атлетов допустили к участию без использования государственных флагов и гимнов. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу.

Напомним, спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в соревнованиях в марте 2022 года. Организация сделала исключение в рамках отборочной кампании к Олимпийским играм 2026 года в Милане. Тогда в нейтральном статусе выступили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.