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Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

ФАС продолжает следить за ценами на бензин в регионах.
Владимир Рубанов 05-08-2026 14:08
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК Звезда

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января следующего года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что запрет на экспорт дизеля также продлевается - до конца августа.

«Это сделано чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами и таких приоритетных потребителей, как сельзохтоваропроизводители. Сегодня на штабе было подчеркнуто, что все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены нефтяными компаниями. Это подтвердили и министерство сельского хозяйства, и регионы», - сказал заместитель председателя правительства.

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основной акцент на нем был сделан на обеспечении сельскохозяйственных предприятий топливом и поставках нефтепродуктов в рамках северного завоза. Снабжение аграрного сектора топливом продолжается в соответствии с текущими потребностями отрасли. Транспортировка топлива в ходе северного завоза осуществляется строго по заранее установленному графику.

ФАС продолжает следить за ценами на топливо в регионах и при необходимости принимает меры. На совещании Новак дал указание федеральным органам власти, руководителям регионов и профильным компаниям продолжить совместную работу для обеспечения внутреннего рынка топливом, регулирования цен и стабильного снабжения потребителей нефтепродуктами.

#в стране и мире #топливо #Правительство России #Александр Новак #Сельское хозяйство #бензин #Совещание #северный завоз #дизельное топливо #топливный рынок #запрет на экспорт #поставки нефтепродуктов
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