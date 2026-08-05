Собянин: Две трети БПЛА летят в сторону Москвы

Из всех попыток террористических атак киевского режима на нашу страну, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

«В последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», - сказал градоначальник.

Собянин отметил, что по поручению президента России Владимира Путина столичные власти работают в тесном взаимодействии с Минобороны России. По словам мэра, Москва совместно с МО РФ оборудует боевые позиции противовоздушной обороны, развертываются силы и средства, военнослужащим оказывают всю возможная помощь. Также в столице производится целая линейка перехватчиков дронов, формируется добровольческое подразделение для сил ПВО.

Мэр также отметил важность общей работы с регионами в обеспечении воздушной безопасности. По его словам, все субъекты должны работать как единая команда. И Москва, по словам главы города, делает много в этом направлении - информация собирается с гражданских и военных радаров, с систем 112 и видеонаблюдения, сообщений граждан. Полученные данные обрабатываются с помощью цифровых технологий. Собянин подчеркнул, что информацией столичные власти в режиме 24/7 делятся со всеми регионами и предприятиями. Кроме того, налажен обмен опытом по выстраиванию комплексных планов защиты от БПЛА.