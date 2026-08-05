Собянин рассказал об усилении московской ПВО совместно с Минобороны

Минобороны России и власти Москвы усиливают систему ПВО. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Градоначальник отметил, что в последние месяцы количество беспилотников киевского режима, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. По его оценке, от всех атак, которые ведутся боевиками на территорию нашей страны - 2/3 беспилотников летит в сторону столичного региона.

«Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности», - рассказал Собянин.

По его словам, столичные власти совместно с Минобороны вместе оборудуют боевые позиции ПВО. Развертываются силы и средства, военным оказывается вся возможная помощь.

«В Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируется добровольческое подразделение для сил ПВО», - заявил Собянин.

Мэр отметил, что, хотя главная ответственность и нагрузка ложатся на военных, регионы и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам. По его словам, в регионами ведется плотная работа. Собянин подчеркнул, что все субъекты должны работать как единая команда.

«Собираем информацию с гражданских, военных радаров, с системы 112, сообщений граждан, системы видеонаблюдения», - рассказал мэр.

Он добавил, что полученные данные обрабатываются с помощью цифровых технологий. Мэр отметил, что их компетенции в Москве высоки. Полученной информацией Москва в режиме 24/7 делится со всеми регионами и предприятиями. Кроме того, налажен обмен опытом по выстраиванию комплексных планов защиты от БПЛА.

Ранее мэр столицы анонсировал, что московские центральные диаметры продлят до регионов, расположенных по периметру Московской области. По его словам, это пойдет на пользу как минимум 30 миллионам жителей Центрального округа - они смогут добираться до Москвы в комфортных поездах, с понятным расписанием.