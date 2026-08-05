В Энергодаре при подрыве на минах ВСУ пострадали четыре сотрудника ЗАЭС

За два с половиной дня с начала недели четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения при подрыве мин, дистанционно установленных дронами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Сначала пострадали люди в подорвавшемся автомобиле. Потом - двое работников станции, ехавшие на скутерах. Два человека получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Двое других находятся в тяжелом состоянии. Одному из них ампутировали ногу.

Четыре месяца назад украинские вооруженные силы начали массово минировать дороги общего пользования, чтобы оказать давление на Энергодар, говорится в заявлении Лихачева. Подразделения министерства обороны России героически обезвреживают взрывные устройства. Но дроны каждую ночь продолжают забрасывать минами-«лепестками» главную дорогу, ведущую в город, пути следования персонала на АЭС и ключевые перекрестки.

Смертельно опасными стали подвоз продуктов питания и работе санитарного транспорта, но и доставке смен на АЭС. Подрыв автотранспорта случался и ранее, однако четверо пострадавших одновременно — это не просто первый массовый инцидент. Это явное свидетельство значительно возросшей активности противника, который использует все доступные средства вооружённых сил для целенаправленного нападения на мирное население.

Минирование дороги, соединяющей Запорожскую АЭС с городом, не имеет никакого военного значения, отметил глава «Росатома». По его словам, это целенаправленная атака на персонал и жителей, попытка вынудить их покинуть город и сделать эксплуатацию АЭС невозможной. Для сотрудников ЗАЭС каждый день становится подвигом. Некоторые из них отдают свои жизни за выполнение профессионального долга.

В июле ВСУ убили главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова. Владимир Путин посмертно наградил Яковлева Орденом Мужества, а Филиппова - медалью «За храбрость». Семьи погибших получают и будут продолжать помощь и поддержку, говорится в заявлении.