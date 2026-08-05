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Россия и США будут совместно выводить МКС с орбиты

Первый модуль станции вывели на орбиту в 1998 году, предполагалось, что она проработает до 2015 года, но срок эксплуатации несколько раз продлевали.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 14:17
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com, Global Look Press

Два российских и один американский корабль примут участие в совместной операции по выводу Международной космической станции с орбиты. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель Роскосмоса.

«Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году» - рассказали в госкорпорации.

Уточняется, что длительность самого процесса сведения МКС занимает около двух лет. С российской стороны будут задействованы два грузовых корабля «Прогресс». Они будут управлять ориентацией станции. Стороны планируют достичь договоренности о распределении ответственности между Роскосмосом и НАСА.

Первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года. Спустя два года на станцию прибыла долгосрочная экспедиция. Предполагалось, что МКС будет работать до 2015 года, но срок эксплуатации несколько раз продлевали. Окончательное завершение работы намечено на 2030 год.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в Центре подготовки. Артемьева зачислили в отряд в мае 2003 года. Теперь он намерен сосредоточиться на общественной и политической деятельности. Корсаков в 2022 году совершил космический полет продолжительностью 195 суток. Руководство ЦПК поблагодарило Артемьева и Корсакова за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелало им успехов в дальнейшей деятельности.

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