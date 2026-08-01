МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов

Руководство ЦПК поблагодарило космонавтов за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелало им успехов в дальнейшей деятельности.
Дарья Неяскина 01-08-2026 04:17
© Фото: Roscosmosvia Globallookpress.com

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде Роскосмоса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Артемьева зачислили в отряд РКК «Энергия» в мае 2003 года. После прохождения общекосмической подготовки ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя. За время службы он совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 годах, а также восемь раз выходил в открытый космос. Общая продолжительность внекорабельной деятельности составила 53 часа 32 минуты.

После ухода из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Артемьев намерен сосредоточиться на общественной и политической деятельности. В настоящее время он является депутатом Московской городской думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Также, 31 июля, завершил работу Сергей Корсаков. В 2022 году он совершил космический полет продолжительностью 195 суток.

Руководство ЦПК поблагодарило Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелало им успехов в дальнейшей деятельности.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил порядок и условия проведения отбора граждан России в кандидаты в космонавты. В ходе отбора проверят способности претендентов к освоению космической техники. Они должны будут продемонстрировать свои знания в области физики и математики, владение одним из европейских иностранных языков.

#в стране и мире #роскосмос #космонавты #служба #отряд космонавтов #цпк #Завершение карьеры #Олег Артемьев #Сергей Корсаков #российские космонавты
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 