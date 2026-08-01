Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде Роскосмоса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Артемьева зачислили в отряд РКК «Энергия» в мае 2003 года. После прохождения общекосмической подготовки ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя. За время службы он совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 годах, а также восемь раз выходил в открытый космос. Общая продолжительность внекорабельной деятельности составила 53 часа 32 минуты.

После ухода из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Артемьев намерен сосредоточиться на общественной и политической деятельности. В настоящее время он является депутатом Московской городской думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Также, 31 июля, завершил работу Сергей Корсаков. В 2022 году он совершил космический полет продолжительностью 195 суток.

Руководство ЦПК поблагодарило Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелало им успехов в дальнейшей деятельности.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил порядок и условия проведения отбора граждан России в кандидаты в космонавты. В ходе отбора проверят способности претендентов к освоению космической техники. Они должны будут продемонстрировать свои знания в области физики и математики, владение одним из европейских иностранных языков.