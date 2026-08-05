Собянин анонсировал расширение МЦД на соседние с Москвой регионы

Московские центральные диаметры продлят до регионов, расположенных по периметру Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас в планах продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это Тульская, Владимирская, Ярославская области и так далее», - сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что это пойдет на пользу как минимум 30 миллионам жителей Центрального округа. Так, они смогут добираться до Москвы в комфортных поездах, с понятным расписанием.

Напомним, что еще в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил о продлении МЦД до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах. Отмечалось, что для этого в России проведут масштабную модернизацию всего центрального транспортного узла.