Путин сообщил, что диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги и Тулы

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, рассказал президент России Владимир Путин.

В России проведут масштабную модернизацию всего центрального транспортного узла, сказал глава государства. Это выведет транспортную систему на абсолютно новый уровень, добавил президент в поздравлении ко Дню города Москвы.

Флагманским проектом станет также станет строительство высокоскоростных железных дорог, сказал Путин.

«На первом этапе между Москвой, Тверью, Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», - сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона, южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также дали старт движению поездов по МЦД-4.