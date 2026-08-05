Президент США отказался поставлять Зеленскому ракеты к комплексам Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставке 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. В своем заявлении он отметил их дефицит из-за военной кампании против Ирана.

В ходе встречи с Зеленским Трамп отметил, что ракеты необходимы США для защиты союзников и своих объектов на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Вместо поставки ракет Вашингтон пообещал Киеву передать лицензию на их производство. Однако такое же заявление президент США делал и в начале июля текущего года на саммите НАТО в Анкаре.

Кроме того, во время переговоров с Дональдом Трампом глава киевского режима пытался заручиться согласием Илона Маска на использование Starlink для наведения атак дронов по российским территориям, сообщил американский журнал The Atlantic. Но глава администрации США не дал точного ответа. В свою очередь, сам глава SpaceX не захотел встречаться с Зеленским во время поездки украинского лидера в США.

Patriot является зенитным ракетным комплексом (ЗРК). Он предназначен для атак по воздушным целям. Комплекс оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность − воздух». Он находится на вооружении американских сухопутных сил и составляет основу их ПРО и ПВО.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул, что предложение о передаче лицензии на производство ракет могло изначально рассматриваться Вашингтоном как альтернатива прямым поставкам боеприпасов для комплекса. Однако позднее Дональд Трамп опроверг намерения делиться технологией их производства с другими странами.