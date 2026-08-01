Эксперт: отказ США передавать технологии Patriot говорит о неудачной встрече Трампа с Зеленским

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине технологий производства зенитных ракетных комплексов Patriot может быть связано с итогами его недавней закрытой встречи с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии Zvezdanews.

По словам эксперта, Киеву необходимы готовые вооружения, тогда как лицензия на производство предполагает долгосрочную перспективу.

«Зеленскому нужен готовый продукт, который можно использовать вот прям сегодня. А лицензия - это игра в долгую, то есть нужно создать производственные мощности, три-пять лет. Более того, в условиях военных действий эти производственные мощности нужно как-то сохранить и наращивать», - сказал Блохин.

Он отметил, что предложение о передаче лицензии могло изначально рассматриваться Вашингтоном как альтернатива прямым поставкам.

«Со стороны США изначально эта лицензия была некой такой отмазкой от Украины, поэтому этот подход Зеленского не устраивал», - пояснил эксперт.

Блохин также связал отказ Трампа от идеи передачи технологий с недавними переговорами с украинским лидером.

«Можно с уверенностью сказать, что прошла она не очень хорошо, потому что очевидно, что на этой встрече как раз поднимался этот вопрос, и он поднимался так, что Трамп даже уже поменял свою позицию по этой лицензии», - заявил он.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украине следует добиваться получения лицензии на производство ракет к комплексам Patriot, а не рассчитывать на прямые поставки. Позднее президент США сообщил, что Вашингтон не намерен передавать технологии производства Patriot каким-либо странам, объяснив это риском использования такого оружия против самих Соединенных Штатов.

Сегодня Зеленский заявил, что Киев столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, предоставленных западными союзниками. По словам главаря киевского режима, запасы ракет для американских комплексов Patriot практически исчерпаны, что серьезно осложняет защиту города.