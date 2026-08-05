Минобороны России показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных операций установили контроль над этим населенным пунктом.

Эту боевую задачу выполнили штурмовые подразделения 1427-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. В процессе зачистки села российские военные вытеснили украинские националистические формирования.

Артиллерийские расчеты и ударные беспилотники группировки «Север» оказывали штурмовикам огневую поддержку. Они эффективно уничтожали огневые позиции и резервы противника.

Рыжевка расположена на левом берегу реки Сейм. Контроль над ней способствует расширению зоны безопасности в Сумской области.

В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» ведут наступление на нескольких направлениях и продолжают формировать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Российские войска ежедневно продвигаются вперед, вытесняя врага от границы, чтобы защитить мирное население.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.