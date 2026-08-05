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Москва направила более 100 тысяч добровольцев в зону СВО

Столичные предприятия производят военную технику, медицинское оборудование, фармацевтические препараты и микроэлектронику, что критически важно для проведения военных операций.
Владимир Рубанов 05-08-2026 13:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда © Видео: ТАСС

Москва направила более 100 тысяч добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, город активно помогает участникам СВО, обеспечивая их необходимыми материальными и техническими средствами. Кроме того, столица как крупнейший центр военно-промышленного комплекса производит широкий спектр военной техники и оборудования.

В Москве налажено производство медицинского оборудования, фармацевтических препаратов и микроэлектроники, что критически важно для проведения военных операций. Мэр отметил, что миллионы москвичей не только поддерживают участников СВО, но и направляют им гуманитарную помощь.

В столице функционирует сеть госпиталей, которая оказывает медицинскую помощь не только жителям города, но и тысячам бойцов, направленных министерством обороны. Также в Москве действует крупнейший реабилитационный центр, где проходят дополнительное лечение нуждающиеся военнослужащие.

Собянин подчеркнул, что Москва является одним из лидеров в области оказания помощи участникам специальной военной операции. По его словам, город готов поддержать всех, кто в этом нуждается.

Владимир Путин ранее призвал власти оперативно реагировать на несправедливое отношение к семьям участников специальной военной операции. Во время встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко президент подчеркнул, что помощь военнослужащим и их близким - одна из главных задач государства.

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