Президент России Владимир Путин призвал органы власти без промедления реагировать на любые случаи несправедливого отношения к семьям участников специальной военной операции. По его словам, государство должно сделать все необходимое, чтобы военнослужащие и их близкие чувствовали постоянную поддержку.

Глава государства подчеркнул, что помощь бойцам и членам их семей является одной из важнейших задач для всех уровней власти.

«Поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», - заявил Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Президент отметил, что необходимо оперативно рассматривать любые обращения, связанные с защитой прав участников СВО и их родственников. По его словам, государственные структуры должны своевременно решать возникающие вопросы и не допускать проявлений несправедливости.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от международного сотрудничества. Он подчеркнул, что страна никогда не стремилась к самоизоляции, а взаимодействие с дружественными государствами и их органами власти остается важным направлением внешней политики.

«Наши контакты с дружественными странами и с соответствующими структурами власти в этих странах чрезвычайно важны», - отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что перспектива действовать смелее на поле боя влечет за собой риски. Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация будет действовать аккуратно, но настойчиво, добиваясь поставленных целей.