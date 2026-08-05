Спортивная программа ВЭФ объединит забег, регаты и звезд футбола

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября в рамках Восточного экономического форума пройдет масштабная спортивная программа, в которую войдут международные турниры, массовые соревнования, встречи с легендами спорта и зрелищные городские мероприятия. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России.

«Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт - это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа. Это умение работать на индивидуальный результат и становиться командным игроком, уважение к себе и противнику, умение добиваться победы. Спорт связан и с патриотическим воспитанием. В очередной раз интерактивный военно-спортивный городок на „Улице Дальнего Востока“ разворачивает созданный по поручению президента России центр „ВОИН“. С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна», - сказал зампред Правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Одним из центральных событий станет традиционный пятикилометровый забег по острову Русский, который пройдет уже в десятый раз. Также впервые жители Владивостока смогут встретиться с легендами московского «Спартака» - Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и Андреем Тихоновым. Футболисты проведут мастер-классы, автограф-сессии и сыграют товарищеский матч с командой «Динамо-Владивосток».

«Спортивная программа Восточного экономического форума развивается как значимая площадка для продвижения здорового образа жизни и укрепления спортивной дипломатии. Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации», - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В программу форума вошли и международные соревнования. Гостей ждут турнир по прибрежной гребле, которая впервые будет представлена на Олимпиаде 2028 года, Международный кубок по мас-рестлингу, а также уникальный ультрамарафонский заплыв по Амуру. Участники из России и Китая преодолеют дистанцию в 68 километров.

Еще одним крупным событием станет юбилейный Парад парусов ВЭФ. В акватории Амурского залива соберутся более тысячи яхтсменов и моряков из разных стран. Зрители увидят выходы учебных парусников «Надежда» и «Паллада», международную ракету Far East Cup, а также детские и взрослые соревнования по парусному спорту.

Кроме того, участники форума смогут побороться за Кубок Росконгресса по шахматам, посетить лекции и выставки, а также принять участие в турнире по настольному теннису «Вечерняя лига». По словам организаторов, спортивная программа призвана популяризировать здоровый образ жизни, укреплять международное сотрудничество и развивать спортивную дипломатию.

Ранее советник российского президента Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Катара в России Ахмедом Нассером Аль-Тани. Стороны обсудили участие катарской делегации в Восточном экономическом форуме, а также в IV Международном форуме «День сокола».