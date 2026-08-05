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Россия и Катар обсудили участие в ВЭФ и форуме «День сокола»

Делегацию Катара также пригласили принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве в октябре.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 12:05
© Фото: Росконгресс

Советник российского президента Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Катара в России Ахмедом Нассером Аль-Тани. Стороны обсудили участие катарской делегации в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, а также в IV Международном форуме «День сокола». Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

По словам Кобякова, отношения России и Катара продолжают активно развиваться на основе взаимного уважения и учета интересов обеих стран. Он отметил, что сотрудничество на международных площадках будет способствовать расширению экономических, культурных и гуманитарных связей.

«Диалог строится на давних традициях дружбы и взаимного уважения, а также на принципах справедливости, равенства и обоюдного учета интересов. Мы продолжим развивать многовекторное взаимодействие в том числе на международных диалоговых площадках, которые организованы в России», - подчеркнул советник главы государства.

Особое внимание участники встречи уделили форуму «День сокола», который состоится 1 сентября в рамках ВЭФ. Также обсуждалась работа тематического павильона «Дом сокола», который станет частью выставки «Улица Дальнего Востока».

Посол Катара подчеркнул, что страна активно участвует в международных проектах по сохранению редких видов соколиных птиц. По его словам, Доха заинтересована в развитии соколиных центров, разведении дрофы и обсуждает возможность открытия профильных центров в Калмыкии и Астраханской области.

«Мы прикладываем большие усилия для сохранения этого вида птиц - в том числе в сотрудничестве с Россией. Катар заинтересован в развитии соколиных центров, разведении дрофы, а также обсуждении возможности открытия центров в Республике Калмыкия и Астраханской области. Убежден, что вместе сможем добиться высокой продуктивности в нашей работе», - отметил Ахмед Нассер Аль-Тани.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Делегацию Катара также пригласили принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве с 14 по 16 октября.

Ранее сообщалось, что в Пекине шестого августа состоится выездная сессия XI Восточного экономического форума. Она будет посвящена развитию сотрудничества между Дальним Востоком России и регионами Китая.

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