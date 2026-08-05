В Минобороны объяснили увеличение штатной численности ВС РФ

Изменения боевого состава и численности Вооруженных Сил России, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Об этом рассказал генерал армии Анатолий Гребенюк.

При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 000 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений. Это позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса (ВСК).

Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС РФ на всей территории страны. Это даст возможность оперативно вводить их в эксплуатацию.

Для обеспечения ВСК квалифицированными специалистами воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. Он начнет свою деятельность с 1 сентября 2026 года для подготовки и переподготовки офицеров.

Кроме того, прорабатывается вопрос сотрудничества с государственными строительными высшими учебными заведении о подготовке на их базе компетентных кадров. На постоянной основе будет организована бесплатная дополнительная подготовка военнослужащих военно-строительных подразделений для повышения квалификации по строительным специальностям.

Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны. Согласно документу, теперь в ВС будут служить 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 - военнослужащие. Увеличение связано с созданием новых военно-строительных подразделений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.