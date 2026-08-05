МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США новорожденных стали массово называть Иванами

В 2025 году таким именем в Америке назвали 2240 мальчиков, а годом ранее - 2354.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 11:12
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press

Тысячи мальчиков в США ежегодно называют Иванами. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы американской службы соцобеспечения.

В службе рассказали, что за последние годы более 0,1% новорожденных назвали этим именем. В 2025 году в стране появилось на свет 2240 Иванов. Годом ранее - 2354 мальчика.

Русское имя вошло в топ-200 наиболее популярных. В списке последние несколько лет Ivan занимает места от 153 до 168. Он обошел даже Дональда и Джона - в 2025 году в Америке назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Отмечается, что самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским - Оливия.

В 2023 году Федеральная налоговая служба РФ запустила на сайте Единого госреестра ЗАГС сервис, который может помочь в выборе имени для ребенка. На странице портала можно сгенерировать имя, используя несколько параметров. В упрощенном варианте родители выбирают пол, популярность имени, первые буквы. Для более точечного поиска нужно выбрать отчество, длину имени и его географию. Как сообщили в ФНС, имена для детей генерируются на основе 5 000 реальных, которые были зарегистрированы с 1 октября 2018 года.

#дети #сша #демография #ребенок #статистика #младенец #имена #мальчики #социальное обеспечение #иван
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 