В США новорожденных стали массово называть Иванами

Тысячи мальчиков в США ежегодно называют Иванами. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы американской службы соцобеспечения.

В службе рассказали, что за последние годы более 0,1% новорожденных назвали этим именем. В 2025 году в стране появилось на свет 2240 Иванов. Годом ранее - 2354 мальчика.

Русское имя вошло в топ-200 наиболее популярных. В списке последние несколько лет Ivan занимает места от 153 до 168. Он обошел даже Дональда и Джона - в 2025 году в Америке назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Отмечается, что самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским - Оливия.

В 2023 году Федеральная налоговая служба РФ запустила на сайте Единого госреестра ЗАГС сервис, который может помочь в выборе имени для ребенка. На странице портала можно сгенерировать имя, используя несколько параметров. В упрощенном варианте родители выбирают пол, популярность имени, первые буквы. Для более точечного поиска нужно выбрать отчество, длину имени и его географию. Как сообщили в ФНС, имена для детей генерируются на основе 5 000 реальных, которые были зарегистрированы с 1 октября 2018 года.