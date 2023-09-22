ФНС запустила сервис для подбора имени ребенку

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Федеральная налоговая служба запустила на сайте Единого госреестра ЗАГС сервис, с помощью которого можно облегчить выбор имени для ребенка, передает RT.

На странице портала можно сгенерировать имя, используя несколько параметров. В упрощенном варианте родители выбирают пол, насколько популярно это имя, а также первые буквы.

Для более точечного поиска нужно выбрать отчество, длину имени и его географию.

Как сообщили в ФНС, имена генерируются на основе 5 000 реальных имен детей, которые были зарегистрированы с 1 октября 2018 года.