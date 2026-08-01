Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени, тела которых были обнаружены в Паттайе. Глава правительства заверил, что подобная трагедия больше не повторится.

Утром у полицейского участка в Паттайе собралась толпа местных жителей, которые встретили подозреваемых в убийстве криками «Смерть им!», пишет РИА Новости. Разгневанные тайцы преследовали полицейский автомобиль, в котором перевозили четырех задержанных.

Накануне всю ночь подозреваемые, известные по прозвищам Понг, Тхуанг, Фуук и Бал, находились на допросе и прошли необходимые следственные процедуры. После их завершения они отказались отвечать на вопросы журналистов.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава Королевской полиции прибыли в Паттайю, чтобы лично осмотреть место преступления и ознакомиться с ходом расследования.

22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали в Паттайе в ночь на 26 июля, выехав из дома на мотобайке. Позже полиция обнаружила их разобранный и закопанный мотоцикл, после чего были задержаны несколько подозреваемых. Впоследствии тайские правоохранители сообщили, что задержанные признались в убийстве россиян и указали место захоронения тел. На месте также нашли трупы еще трех человек - предположительно, это тайская семья, убитая преступниками ранее ради похищения автомобиля.