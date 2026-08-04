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ФСБ задержало крымчанина, делавшего дроны по заданию СБУ

По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли четыре ЗD-принтера и 22 беспилотника.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 12:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Крыму задержали гражданина России, который печатал детали для беспилотников на 3D-принтере по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что злоумышленник 1993 года рождения является жителем Красноперекопска Республики Крым и уроженцем Херсонской области. В мессенджере Telegram его завербовал сотрудник СБУ. В дальнейшем по его указанию крымчанин собирал сведения передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов инфраструктуры.

Затем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление беспилотников с использованием 3D-принтеров. В том числе он готовил дроны, оснащенные устройствами для автоматического сброса боеприпасов.

По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли четыре ЗD-принтера, двадцать два беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими. Также было изъято свыше 200 комплектующих - аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ задержала двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили диверсии. После обучения обращению со взрывными устройствами им поручили устроить теракты на критически важных объектах и против руководителя одного из новых регионов. Кроме того, эти люди планировали вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.

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