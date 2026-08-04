В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации машин на штрафстоянку

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли законопроект, который корректирует процесс эвакуации автомобилей. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Проект предполагает, что должностные лица будут обязаны предупреждать владельцев или водителей автомобилей о предстоящей эвакуации через сервис государственных услуг. Уведомления через «Госуслуги» должны поступить за 15 минут до того, как машину начнут перемещать на штрафстоянку.

Согласно сопроводительным материалам, если хозяин машины готов немедленно устранить нарушение, то саму процедуру эвакуации могут отменить. Депутаты считают, что внедрение системы предварительного оповещения позволит снизить социальную напряженность, связанную с принудительной эвакуацией транспортных средств.

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