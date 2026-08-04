МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации машин на штрафстоянку

Предполагается, что водителей будут предупреждать за 15 минут через «Госуслуги».
Владимир Рубанов 04-08-2026 09:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли законопроект, который корректирует процесс эвакуации автомобилей. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Проект предполагает, что должностные лица будут обязаны предупреждать владельцев или водителей автомобилей о предстоящей эвакуации через сервис государственных услуг. Уведомления через «Госуслуги» должны поступить за 15 минут до того, как машину начнут перемещать на штрафстоянку.

Согласно сопроводительным материалам, если хозяин машины готов немедленно устранить нарушение, то саму процедуру эвакуации могут отменить. Депутаты считают, что внедрение системы предварительного оповещения позволит снизить социальную напряженность, связанную с принудительной эвакуацией транспортных средств.

Ранее в России ввели новые правила медконтроля для водителей старше 65 лет. Из-за риска заболеваний сердца и нервной системы, влияющих на реакцию и внимательность, контроль за здоровьем пожилых водителей будет усилен. ГИБДД будет направлять на внеочередную медкомиссию при выявлении симптомов сердечно-сосудистых проблем через Единую государственную информационную систему здравоохранения.

#в стране и мире #Автомобили #депутаты #законопроект #водители #пдд #закон #эвакуация #машина #Госдума РФ #парковка #инициатива #госуслуги #предложение #КоАП РФ #правила дорожного движения #штрафстоянка
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 