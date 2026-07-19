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В России ввели новые правила медконтроля для водителей старше 65 лет

Из-за риска влияния заболеваний сердца и нервной системы на скорость реакции и внимательность водителя, контроль за здоровьем пожилых россиян будет строже.
Тимур Юсупов 19-07-2026 10:25
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Порядок прохождения медицинской комиссии для имеющих водительские права россиян стал более строгим. Согласно изменениям в порядке прохождения медкомиссии, водителям старше 65 лет теперь придется обязательно посетить не только терапевта, психиатра и нарколога, но и кардиолога и невролога.

Отмечается, что сам по себе преклонный возраст не будет являться основанием для ограничения права управления автотранспортом, однако из-за риска влияния заболеваний сердца и нервной системы на скорость реакции и внимательность водителя, контроль за здоровьем пожилых россиян будет строже. Нововведение будет работать через Единую государственную информационную систему здравоохранения - при выявлении потенциальных симптомов сердечно-сосудистых проблем, ГИБДД направят автомобилиста пройти внеочередную медкомиссию.

На обследование отводится три месяца - если диагноз подтвердится, то водительское удостоверение будет аннулировано. Аналогичная мера будет применяться в том случае, если водитель проигнорирует требование пройти комиссию.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющим водителям с правами категории «B», «С» и «D» управлять вездеходами, болотоходами и багги. Новый закон позволит использовать обычные водительские права при аренде внедорожной техники без получения отдельного документа.

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