Названы четыре настройки смартфона для защиты детей от мошенников

Эксперты напомнили о четырех настройках смартфона, которые помогут защитить ребенка от телефонных мошенников и интернет-аферистов. Большинство современных устройств уже имеют необходимые функции безопасности, однако многие ими не пользуются. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает 360.ru в Telegram-канале.

В первую очередь специалисты рекомендуют включить блокировку звонков с неизвестных номеров. Это позволит сократить количество нежелательных вызовов и снизить риск того, что ребенок ответит мошенникам, которые представляются сотрудниками банков, государственных органов или служб поддержки.

Еще одна важная мера - запрет на установку приложений из непроверенных источников. Такая настройка защищает устройство от вредоносных программ, которые могут похищать личные данные, пароли и банковскую информацию.

Также родителям советуют использовать функцию родительского контроля. Она позволяет ограничивать доступ к нежелательному контенту, контролировать загрузку приложений, устанавливать лимиты на использование устройства и следить за безопасностью ребенка в интернете.

Кроме того, эксперты рекомендуют ограничить доступ приложений к личным данным. По возможности стоит запретить программам без необходимости получать доступ к контактам, фотографиям, микрофону и геолокации. Это поможет снизить риск утечки персональной информации.

Специалисты отмечают, что соблюдение этих простых рекомендаций значительно повышает уровень цифровой безопасности ребенка. И помогает защитить его от распространенных мошеннических схем.

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