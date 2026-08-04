МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названы четыре настройки смартфона для защиты детей от мошенников

Отмечается, что соблюдение этих простых рекомендаций значительно повышает уровень цифровой безопасности ребенка.
Гоар Хачатурян 04-08-2026 09:46
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Эксперты напомнили о четырех настройках смартфона, которые помогут защитить ребенка от телефонных мошенников и интернет-аферистов. Большинство современных устройств уже имеют необходимые функции безопасности, однако многие ими не пользуются. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает 360.ru в Telegram-канале.

В первую очередь специалисты рекомендуют включить блокировку звонков с неизвестных номеров. Это позволит сократить количество нежелательных вызовов и снизить риск того, что ребенок ответит мошенникам, которые представляются сотрудниками банков, государственных органов или служб поддержки.

Еще одна важная мера - запрет на установку приложений из непроверенных источников. Такая настройка защищает устройство от вредоносных программ, которые могут похищать личные данные, пароли и банковскую информацию.

Также родителям советуют использовать функцию родительского контроля. Она позволяет ограничивать доступ к нежелательному контенту, контролировать загрузку приложений, устанавливать лимиты на использование устройства и следить за безопасностью ребенка в интернете.

Кроме того, эксперты рекомендуют ограничить доступ приложений к личным данным. По возможности стоит запретить программам без необходимости получать доступ к контактам, фотографиям, микрофону и геолокации. Это поможет снизить риск утечки персональной информации.

Специалисты отмечают, что соблюдение этих простых рекомендаций значительно повышает уровень цифровой безопасности ребенка. И помогает защитить его от распространенных мошеннических схем.

Ранее в МВД посоветовали россиянам не публиковать в социальных сетях адреса проживания, места учебы и работы. Также важно не раскрывать информацию о семье и близких. Отмечается, что вербовщики выстраивают портрет жертвы, используя данные в социальных сетях.

#в стране и мире #дети #интернет #ребенок #смартфон #Мошенники #Телефон #социальные сети #фотографии #Контакты #личные данные #геолокация #аферисты #цифровая безопасность #микрофон #доступ #настройки #безопасность в интернете #персональная информация #банковская информация
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 