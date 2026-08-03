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Россиянам порекомендовали не публиковать личную информацию в соцсетях

Вербовщики выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях.
Анастасия Митина 03-08-2026 05:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россиянам не следует публиковать в социальных сетях адреса проживания, места учебы и работы. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Также необходимо не раскрывать информацию о семье и близких. Отмечается, что вербовщики выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях.

В МВД призвали россиян не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Вопросы личного характера от незнакомцев стоит игнорировать.

Рекомендуется всегда проверять, кто владеет профилем собеседника. Обращать внимание где и когда был зарегистрирован его аккаунт.

В ведомстве призвали граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включить функцию «черный список». Кроме того, стоит уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности.

Ранее в УБК МВД России предупредили, что мошенники стали похищать Telegram-аккаунты без пароля и СМС. Для этого аферисты используют вредоносную программу «Обновление телеметрии Windows». В случае ее запуска злоумышленники получают данные сессии Telegram для Windows.

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