Россиянам порекомендовали не публиковать личную информацию в соцсетях

Россиянам не следует публиковать в социальных сетях адреса проживания, места учебы и работы. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Также необходимо не раскрывать информацию о семье и близких. Отмечается, что вербовщики выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях.

В МВД призвали россиян не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Вопросы личного характера от незнакомцев стоит игнорировать.

Рекомендуется всегда проверять, кто владеет профилем собеседника. Обращать внимание где и когда был зарегистрирован его аккаунт.

В ведомстве призвали граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включить функцию «черный список». Кроме того, стоит уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности.

Ранее в УБК МВД России предупредили, что мошенники стали похищать Telegram-аккаунты без пароля и СМС. Для этого аферисты используют вредоносную программу «Обновление телеметрии Windows». В случае ее запуска злоумышленники получают данные сессии Telegram для Windows.