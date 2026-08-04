«Герани» поразили семь сухогрузов в Николаеве и в Черном море

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» семи сухогрузов. Эти суда осуществляли доставку грузов для ВСУ.
Целями стали сухогрузы, доставлявшие грузы военного назначения поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории.
Ранее Минобороны сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре на Украине. В частности, поражен завод автомобильных агрегатов в Черноморске.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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