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«Герани» поразили семь сухогрузов в Николаеве и в Черном море

Под удар попали суда, доставлявшие грузы военного назначения.
04-08-2026 09:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» семи сухогрузов. Эти суда осуществляли доставку грузов для ВСУ.

Целями стали сухогрузы, доставлявшие грузы военного назначения поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории.

Ранее Минобороны сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре на Украине. В частности, поражен завод автомобильных агрегатов в Черноморске.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #одесса #ВСУ #Черное море #Николаев #судоходство #порты #сухогрузы #Черноморская операционная зона
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