Россия в июле стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию

Бельгия в июле полностью стала зависеть от России в импорте сжиженного природного газа, пишет Bloomberg. Война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу из этого региона.

В прошлом месяце Россия стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию. В последний раз такое было в начале 2021 года, когда европейские экономики только начинали восстанавливаться после пандемии COVID-19.

Согласно данным отслеживания судов, общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле сократился более чем на 40% год к году. Страна закупила у России около 0,4 миллиона тонн топлива. Кроме того, она получает трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

Бельгия - пятый по величине импортер этого топлива в Европе в прошлом году. По данным немецкой некоммерческой организации Urgewald, в первом полугодии 2026 года Европа получила на 16% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заплатив в общей сложности 5,96 млрд евро. Лидерами стали Франция, Бельгия и Испания.

Большинство покупателей на континенте воздерживаются от закупки СПГ для зимних запасов, говорится в статье. Это происходит из-за стабильно высоких цен на газ, вызванных перебоями в судоходстве через Ормузский пролив. Импорт Бельгии из России также оказался ниже, чем в начале года. Но эти цифры осложняют энергетическую политику Европейского союза, который ввел запрет на российский СПГ со следующего года.

Члены ЕС уже должны были бы сокращать закупки СПГ у РФ, поскольку с апреля действует запрет на краткосрочные сделки. Вместо этого объемы закупок резко возросли, поскольку покупатели ищут альтернативы поставкам с Ближнего Востока.

Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США. Некоторые отраслевые аналитики уже поставили под сомнение целесообразность запрета, если перебои с поставками из Ближнего Востока продолжатся. Запасы газа в Европе на предстоящую зиму сейчас находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года.