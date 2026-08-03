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Запасы газа в хранилищах Европы достигли рекордного минимума

Темпы закачки топлива остаются вдвое ниже необходимых.
Владимир Рубанов 03-08-2026 11:53
© Фото: Helge Toben dpa, Global Look Press

Запасы газа в европейских подземных хранилищах в начале августа достигли исторического минимума. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Уровень заполнения ПХГ в Европе составил 57,11%. Он на 16,4% ниже среднего показателя за последние пять лет и на 11,79% меньше, чем годом ранее. Это рекордно низкий уровень с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 62,4 миллиарда кубометров газа. «Газпром» ожидает, что к следующему отопительному сезону запасы могут не достичь даже 75%.

В июле средние темпы пополнения хранилищ были одними из самых низких за всю историю наблюдений, уступая лишь показателям 2020 и 2024 годов. С такими темпами Европа может заполнить свои хранилища лишь на 70-75% к началу осенне-зимнего периода, что станет историческим минимумом.

Еврокомиссия требует, чтобы страны ЕС заполняли свои хранилища газом на 90% с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10% гибкости в сложных условиях. Для достижения этого уровня к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов чистая закачка должна составить не менее 68 миллиардов кубометров газа. На данный момент Европа закачала свыше отбора лишь 47% от необходимого объема, что составляет около 32 миллиардов кубометров.

На заполнение хранилищ в этом году повлияли несколько факторов. Это конкуренция за свободные объемы СПГ с Азией, высокие цены на топливо, а также экстремальная жара в июне и июле, которая увеличила спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров. Газ остается важным источником генерации электроэнергии наряду с атомной, ветровой и солнечной энергией.

Европа рискует встретить зиму с рекордно низкими запасами газа за 15 лет, писала ранее Financial Times. Конфликт на Ближнем Востоке и снижение добычи в Катаре и ОАЭ сократили поставки СПГ. А с января 2027 года ЕС планирует запретить импорт российского газа, который сейчас составляет 14% европейского СПГ.

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