В Минпросвещения рассказали о соответствии программе ОГЭ по истории

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 2026 года будут полностью соответствовать новым государственным учебникам. Об этом заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам руководителя министерства, школа вышла на финальную стадию создания единого образовательного пространства. Учебные программы полностью синхронизированы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, которые они получили на уроках.

Задания ОГЭ не будут включать вопросы, выходящие за рамки изученного материала. На экзамене будут проверять только то, что ученики изучали в классе.

В ведомстве подчеркнули, что по всей стране история преподается по единой программе. Образовательные учреждения обязаны строго следовать федеральной образовательной программе. Ведомственный приказ также ввел единое поурочное планирование, исключающее возможность изменения программы.

С 1 сентября 2026 года в федеральную образовательную программу основного общего образования внесут изменения. В связи с этим контрольно-измерительные материалы (КИМ) ОГЭ по истории для 9-х классов будут скорректированы.