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В Минпросвещения рассказали о соответствии программе ОГЭ по истории

Школьники будут демонстрировать только те знания, которые они получили на уроках.
Владимир Рубанов 04-08-2026 07:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 2026 года будут полностью соответствовать новым государственным учебникам. Об этом заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам руководителя министерства, школа вышла на финальную стадию создания единого образовательного пространства. Учебные программы полностью синхронизированы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, которые они получили на уроках.

Задания ОГЭ не будут включать вопросы, выходящие за рамки изученного материала. На экзамене будут проверять только то, что ученики изучали в классе.

В ведомстве подчеркнули, что по всей стране история преподается по единой программе. Образовательные учреждения обязаны строго следовать федеральной образовательной программе. Ведомственный приказ также ввел единое поурочное планирование, исключающее возможность изменения программы.

С 1 сентября 2026 года в федеральную образовательную программу основного общего образования внесут изменения. В связи с этим контрольно-измерительные материалы (КИМ) ОГЭ по истории для 9-х классов будут скорректированы.

#история #образование #Школы #экзамены #ОГЭ #Сергей Кравцов #Минпросвещения России
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