Девятиклассники будут сдавать обязательный экзамен по истории с 2028 года

Новый обязательный экзамен станет формой допуска к ОГЭ.
Виктория Бокий 13-05-2026 12:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 2028 года ученики 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

История станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. По данным Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. По словам главы Рособрнадзора, нововведение еще обсудят с преподавателями, экспертами, а также учениками.

«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», - сказал Музаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Известно, что все задания на экзамене будут соответствовать материалам из учебников. Их, к слову, уже разрабатывают. Цель введения еще одного устного экзамена - определить, есть ли у школьника понимание и представление об исторических процессах.

Отмечается, что обязательный экзамен по истории поможет развить у школьников умение аргументировать или опровергать определенные мнения. Помимо этого, у подростков сформируется свое отношение к тем или иным событиям и личностям.

Напомним, в начале марта этого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах России введут устный экзамен по истории для 9-х классов. Как тогда добавил помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский, испытание будет проходить в формате собеседования.

#в стране и мире #школа #история #экзамен #рособрнадзор #ОГЭ
