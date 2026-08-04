США ввели санкции против двух управлений Минобороны РФ

Правительство США ввело санкции против двух управлений Минобороны России и Сухопутных войск РФ. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов, данные которого передает ТАСС.

«Правительство США приняло меры <...> предусмотренные законом о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, КНДР и Сирии», - говорится в уведомлении ведомства.

Отмечается, что предлогом для ограничений стали якобы нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, Сухопутные войска России и 1061-й российский центр материально-технического обеспечения. Меры вступили в силу 24 июля.

Ограничения будут действовать в течение двух лет. Исключения из них могут быть сделаны только по решению госсекретаря США Марко Рубио. В чем конкретно заключаются предъявляемые претензии, власти США не уточнили.

Ранее Bloomberg сообщил, что группа американских сенаторов США из Республиканской и Демократической партий, достигла договоренности по законопроекту о введении антироссийских санкций. Отмечалось, что рассмотрение законопроекта отложили из-за августовского перерыва в работе Палаты представителей Конгресса США.