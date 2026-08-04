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Премьер Британии ушел в отпуск почти сразу после вступления в должность

Премьер-министр Британии Энди Бернхэм ушел в отпуск спустя две недели работы.
Анастасия Митина 04-08-2026 04:13
© Фото: Martyn Wheatley, i-Images, Global Look Press

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм ушел в отпуск. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии.

«Энди Бернхэм уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра», - говорится в публикации.

Отмечается, что после его вступления в должность премьер-министра прошло две недели. На время его отпуска парламент не заседает, но глава правительства продолжит поддерживать связь с чиновниками.

В парламенте страны отказались сообщить газете, о продолжительности отпуска Бернхэма. Также неизвестно, где он и его семья проведут отдых.

Бернхэм официально вступил в должность премьер-министра Британии 20 июля. Тогда же стало известно, что британский король Карл III попросил его сформировать правительство.

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