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В МИД РФ назвали условие для переговоров между Россией и Украиной

Переговоры станут возможны, если страны Запада придут к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин конфликта.
Анастасия Митина 04-08-2026 03:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия готова к переговорам по Украине при условии, что западные страны будут придерживаться конструктивного и взвешенного подхода. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», - передает ТАСС его слова, озвученные на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Он отметил, что переговоры станут возможны, при условии, что страны Запада, оказывающие поддержку Украине, придут к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин конфликта. Если они не будут к этому готовы, то специальная военная операция продолжится, так как Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта и заниматься защитой интересов военным путем.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Американская сторона понимает наличие у России и Украины расхождений в ключевых вопросах, которые необходимо учитывать при поиске компромиссов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине могут остановиться в течение суток, если киевский режим примет соответствующие решения. Он подчеркнул, что понятные и последовательные условия для прекращения боевых действий были изложены еще два года назад.

#Россия #Украина #переговоры #страны запада #Медиафорум #Михаил Галузин #защита интересов #мид оф #конструктивный диалог
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