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Рубио заявил о планах США возобновить переговоры по Украине

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены активизировать усилия по возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.
Дарья Неяскина 02-08-2026 03:04
© Фото: IMAGORussian Foreign Ministry', Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рубио, американская сторона рассчитывает выяснить, существует ли возможность вернуть стороны за стол переговоров и добиться продвижения в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что в США понимают наличие у России и Украины расхождений в ключевых вопросах, которые необходимо учитывать при поиске компромиссов. 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал украинского лидера прекратить конфликт с Россией. Он добавил, что считает это ключевой задачей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время ситуация в зоне Персидского залива остается приоритетом для США, поэтому украинская тематика временно отошла на второй план.

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