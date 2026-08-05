Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ

Мигранты с судимостью не смогут получить гражданство РФ или право на проживание. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что под действие закона попадают иностранцы и лица без гражданства, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за совершение преступления в том числе на территории РФ. Это также станет основанием для отказа в выдаче вида на жительство.

Кроме того, теперь мигранты с 14 лет обязаны предоставить справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее трех месяцев до подачи заявления. Исключения сделаны только для детей до 14 лет, беженцев, контрактников и участников боевых действий.

Ранее Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о намерении депутатов рассмотреть ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики страны. Тогда он отметил, что на совещании будет рассмотрен вопрос об аннулировании мигрантам с судимостью ранее выданных им видов на жительство или разрешений на временное проживание в России.