Собянин сообщил об уничтожении 184 летевших на Москву дронов

За 4 августа были ликвидированы 184 беспилотника, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четвертого августа в период с 8.30 до 22.00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА», - написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Отмечается, что большую часть дронов нейтрализовали силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице уничтожили 18 беспилотников.

Напомним, что 28 июля Москва подверглась массированной атаке дронами противника. Тогда средства ПВО уничтожили более 390 беспилотников летевших в сторону столицы, из которых 81 БПЛА был уничтожен непосредственно на подлете к Москве.