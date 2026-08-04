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Собянин сообщил об уничтожении 184 летевших на Москву дронов

Дроны были уничтожены в период с 8.30 до 22.00.
Анастасия Митина 04-08-2026 23:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За 4 августа были ликвидированы 184 беспилотника, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четвертого августа в период с 8.30 до 22.00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА», - написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Отмечается, что большую часть дронов нейтрализовали силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице уничтожили 18 беспилотников.

Напомним, что 28 июля Москва подверглась массированной атаке дронами противника. Тогда средства ПВО уничтожили более 390 беспилотников летевших в сторону столицы, из которых 81 БПЛА был уничтожен непосредственно на подлете к Москве.

#Москва #в стране и мире #пво #бпла #столица #дроны #Собянин #Сергей Собянин #московский регион #уничтожение дронов
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