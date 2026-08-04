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В России расширили возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых

Нововведения предусматривают расширение списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с МО РФ во время мобилизации или военного положения.
Виктория Стравинская 04-08-2026 22:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Для граждан с неснятой или непогашенной судимостью расширили возможности заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации. Новый закон сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесли в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения предусматривают исключение отдельных оснований, которые препятствуют поступлению на службу по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Теперь возможность заключить контракт есть у граждан, судимых за контрабанду стратегических важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу России, а также за контрабанду наркотиков. Нововведения также снимают ограничения на службу в ВС РФ для граждан, осужденных за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Ограничения сохраняются только для тех, кто осужден за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и другие особо тяжкие деяния.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Принятые меры направлены на увеличение численности военнослужащих в условиях мобилизации. Имеющие судимость будут проходить обязательную проверку и медицинское освидетельствование.

Сегодня российский лидер подписал целый ряд законов. Среди них – закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов. Меры против таких лиц будут применяться после включения человека в специальный перечень Минюста и при наличии трех условий: вступившего в силу приговора суда или постановления по ряду административных статей, подтвержденного факта уклонения от наказания и нахождения за пределами Российской Федерации.

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