Захарова: для нормальных людей палачи СС* никогда не станут героями

Для нормальных людей палачи СС* никогда не станут героями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя похороны пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса в Латвии.

«Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут “героями”. Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей», - подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что героизация легионеров СС* - свидетельство возрождения неонацизма в Европейском союзе.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что подразделение, в котором служил пособник фашистов Эзергайлис, с ноября 1943-го по март 1944-го массово и с особой жестокостью расправлялись с жителями Псковщины в районе Себежа. Они угоняли женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали в качестве принудительной рабочей силы на хуторах.

Ранее сообщалось, что в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, издевавшегося над женщинами и детьми в годы Великой Отечественной войны и служившего гитлеровской Германии. Местное телевидение в своем сообщении назвало его латвийским легионером и известным общественным деятелем.

* Войска СС признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.