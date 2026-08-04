МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: для нормальных людей палачи СС* никогда не станут героями

Официальный представитель МИД РФ отметила, что героизация легионеров СС* - свидетельство возрождения неонацизма в Европе.
Виктория Стравинская 04-08-2026 21:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Для нормальных людей палачи СС* никогда не станут героями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя похороны пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса в Латвии.

«Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут “героями”. Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей», - подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что героизация легионеров СС* - свидетельство возрождения неонацизма в Европейском союзе. 

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что подразделение, в котором служил пособник фашистов Эзергайлис, с ноября 1943-го по март 1944-го массово и с особой жестокостью расправлялись с жителями Псковщины в районе Себежа. Они угоняли женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали в качестве принудительной рабочей силы на хуторах.

Ранее сообщалось, что в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, издевавшегося над женщинами и детьми в годы Великой Отечественной войны и служившего гитлеровской Германии. Местное телевидение в своем сообщении назвало его латвийским легионером и известным общественным деятелем.

* Войска СС признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #Мария Захарова #прибалтика #МИД РФ #Латвия #захоронение
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 