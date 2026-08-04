В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе, сообщило Латвийское телевидение. В сообщении он назван латвийским легионером и известным общественным деятелем.

Согласно докладу российских неправительственных организаций «Пособники нацистских преступлений», Лаймонис Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС. После распада СССР он был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трех звезд, который ему вручил тогдашний президент страны Андрис Берзиньш.

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* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.