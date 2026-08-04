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В Латвии с почестями похоронили служившего в СС легионера

Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе.
Владимир Рубанов 04-08-2026 10:36
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе, сообщило Латвийское телевидение. В сообщении он назван латвийским легионером и известным общественным деятелем.

Согласно докладу российских неправительственных организаций «Пособники нацистских преступлений», Лаймонис Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС. После распада СССР он был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трех звезд, который ему вручил тогдашний президент страны Андрис Берзиньш.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Германии и странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР, возрождаются идеология и практика нацизма. Он отметил, что это наблюдается в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала специальной военной операции.

25 мая на территории Национального военного мемориального кладбища на Украине прошли похороны останков Андрея Мельника, лидера ОУН*, и его жены Софии, которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. После этого обострились отношения между Киевом и Варшавой.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны - ордена Белого орла. В ответ на это Зеленский отказался от участия в международной конференции в Гданьске. Позже он объявил о создании пантеона «украинских героев».

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.

#СССР #Великая Отечественная война #прибалтика #Вторая мировая война #нацисты #СС #Латвия #героизация нацизма #торжественное захоронение #орден Трех звезд #латвийский легион #Тукумс
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