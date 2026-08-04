Путин присвоил звание Героя Труда Михаилу Ковальчуку

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Ковальчук удостоен звания «за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу». Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде, окончил физический факультет Ленинградского государственного университета и поступил на работу в Институт кристаллографии АН CCCP.

С 1987 года был заведующим лабораторией рентгеновской оптики и синхротронного излучения Института кристаллографии АН CCCP - затем РАН, с 1998 года и по настоящее время - директор этого института. С 2005 года возглавил РНЦ «Курчатовский институт».

Он также является ученым секретарем Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, членом Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. Входит в коллегию Минобрнауки России и является главным редактором журнала «Кристаллография» РАН. Автор и соавтор более 250 научных работ, 21 авторского свидетельства и 10 патентов.

Ранее Ковальчук рассказывал о том, что новейшие системы «Буревестник» и «Посейдон» появились благодаря заделу, который начинал создаваться еще в 1940-е и 1950-е годы. При этом идея создания «Буревестника» прорабатывалась как минимум еще в 1955 году. Ковальчук подчеркнул, что в российских реалиях космическая сфера обогнала флот и судостроение. Те инновации, технологии, которые тогда были созданы, в космосе получили свое использование, а на флоте практически нет, заметил он. И обрисовал задачу - сделать так, чтобы флот не отставал от космоса.