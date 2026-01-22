Ковальчук: идея «Буревестника» появилась почти 80 лет назад

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о том, что новейшие системы «Буревестник» и «Посейдон» появились благодаря заделу, который начинал создаваться еще в 40-е и 50-е годы. При этом идея создания «Буревестника» прорабатывалась как минимум еще в 1955 году.

«Сегодня мы имеем "Буревестник" и "Посейдон" только потому, что 80 лет назад мы вели эти работы. У нас в Курчатовском институте есть отдельная площадь, 40 гектаров, так называемый газовый завод, где сосредоточены все эти работы. Еще с конца сороковых», - подчеркнул Ковальчук, выступая на Морском совете.

При этом в качестве примера он представил членам совета отчет о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда с ядерным воздушным реактивным двигателем за авторством Мстислава Келдыша - это была работа 1955 года.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что в российских реалиях космическая сфера обогнала флот и судостроение. Те инновации, технологии, которые тогда были созданы, в космосе получили свое использование, а на флоте практически нет, заметил он. И обрисовал задачу - сделать так, чтобы флот не отставал от космоса.

Там же, на заседании Морского совета, помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что новые материалы и технологии - это ключевой приоритет судостроения Российской Федерации. Он подчеркнул, что судостроение нашей страны столкнулось с рядом новых вызовов в связи с изменением геополитической ситуации.