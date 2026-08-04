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Цивилева: нужда в соцкоординаторах только возрастет после окончания СВО

Анна Цивилева подчеркнула: когда большое количество военнослужащих вернется домой, каждому ветерану понадобится персональное сопровождение.
Елизавета Пронина 04-08-2026 19:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что нужда в социальных координаторах после окончания спецоперация только возрастет. Она сделала это на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

«Сейчас у нас есть целая кадровая программа по подбору социальных координаторов с учетом того, что когда специальная военная операция закончится, большое количество людей, наших героев, вернутся домой и каждому будет необходимо вот это персональное сопровождение», - подчеркнула Цивилева.

Анна Цивилева отметила, что сегодня из 4 500 социальных координаторов около 1 000 сами или ветераны, или члены их семей. 

Она напомнила, что фонд «Защитники Отечества» оказывает широкую поддержку ветеранам спецоперации. Тут речь и о переоборудовании жилых помещений, чтобы они подходили для тех, кто получил инвалидность - рабочие места, системы умного дома, кухни, ванные, и так далее. 

Также Цивилева заметила, что ведущие вузы России имеют много программ по образованию для ветеранов. В качестве примеров она привела такие учреждения, как МГТУ имени Баумана, МГУ, МГИМО, и иные.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #защитники отечества #Анна Цивилева #фонд «Защитники Отечества» #ветераны СВО #социальные координаторы #Сопровождение ветеранов
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