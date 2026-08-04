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В Армении опровергли постройку центра для содержания мигрантов из ЕС

Накануне сообщалось, что 4 августа Совет ЕС обсудит создание мест содержания нелегальных мигрантов, в том числе речь якобы шла и об Армении.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 17:50
© Фото: IvÃƒÂ°N Zambrano, Europa Press, Global Look Press

Вопрос о создании в Армении центра для содержания нелегальных мигрантов из ЕС с Ереваном не обсуждался. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян в ответ на запрос госагентства «Арменпресс».

«Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался», - отметила она.

Накануне Euronews сообщил, что 4 августа в ходе заседания Совета ЕС будет выдвинуто на обсуждение предложение о создании в некоторых странах мест содержания нелегальных мигрантов. В том числе речь якобы идет и об Армении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны убивают ситуации, связанные с миграцией и энергетикой. Он отметил, что нелегальная миграция является огромной проблемой для Европы. Также он призвал европейские страны остановить ее.

До этого сообщалось, что до 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года, вызвав критику правительства Испании. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал миграционную политику ЕС и Великобритании катастрофической. Он сравнил наплыв беженцев с падением Рима под натиском варваров в 410 году. Спецпредставитель президента России опубликовал картину Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и фотографию из Сеуты.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что мигранты могут истощить бюджет Испании. Он подсчитал, что если страна предлагает блага, стоимость которых превышает 90% уровня жизни на Земле, то это создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию.

#Армения #мигранты #евросоюз #ереван #беженцы #Совет ЕС #заседание #нарушение границ #МИД Армении #центры #нелегальная миграция
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