Трамп назвал две убивающие Европу вещи

Европейские страны убивают ситуации, связанные с миграцией и энергетикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Европу убивают две вещи. Первая - это иммиграция, вторая - энергетика», - сказал он журналистам.

Американский лидер подчеркнул, что миграция является огромной проблемой для Европы. Также он призвал европейские страны остановить нелегальную миграцию.

Ранее Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил возможность временного ограничения действия Шенгенского соглашения в отношении Испании из-за миграционного кризиса. Он подчеркнул, что Вена готова защищать свои национальные границы, если миграционный поток начнет оказывать влияние на страну.

До этого сообщалось, что до 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года, вызвав критику правительства Испании.