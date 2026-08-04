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Россия ограничила транзит мяса птицы из ЕС

Ограничения начнут действовать с 5 августа.
Виктория Стравинская 04-08-2026 17:56
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress

Россельхознадзор ограничит транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС через Россию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ограничения носят временный характер. Они начнут действовать с 5 августа 2026 года.

«Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, решения принято в целях недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей. Еще одна причина ввода ограничений – выявленная незаконная перевозка субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу.

Уточняется, что до 6 августа включительно Россельхознадзор допускает транзит по российской территории продукции. Однако такая возможность предоставляется только для той продукции, которая прошла процедуру сертификации и была отгружена 5 августа.

Напомним, в прошлом году Россия запретила ввоз и транзит продуктов животноводства из ЕС. Это было связано с распространением ящура.

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