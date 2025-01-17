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Россельхознадзор запретил ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС

Мера принята из-за угрозы распространения ящура, пояснили в ведомстве.
Алексей Курильченко 2025-01-17 14:05:42
© Фото: Иван Белозеров, РИА Новости

Россельхознадзор сообщил, что с 20 января запрещает ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства из ЕС из-за распространения ящура. В ведомстве отметил, что меры Европейской комиссии по ограничению на перемещение животноводческой продукции недостаточны.

«Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина - Польша - Германия», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время угроза распространения ящура создана для Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов. При этом ограничительные меры в отношении Германии уже приняли 10 стран, а в четырех странах Евросоюза ужесточен контроль.

Также Россельхознадзор сообщил, что вспышка ящура была зафиксирована в Нидерландах, куда в январе поступили 3,6 тысячи телят из Германии. Российское ведомство запросило информацию о мерах, принимаемых Нидерландами для недопущения распространения заболевания. Ведомство отметило, что нынешняя ситуация схожа с распространением вируса чумы мелких жвачных животных в странах Евросоюза. Очаг был зафиксирован в регионе Румынии, граничащем с Украиной. Из-за отсутствия на Украине ветеринарной службы и обнаружения фактов мошенничества и незаконной миграции ситуация вызывает у российского ведомства крайнюю озабоченность.

#евросоюз #Россельхознадзор #транзит #животноводство #ящур
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